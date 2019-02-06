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Туск: ЄС не буде вносити нових пропозицій по Brexit

Новини » Політика    06.02.2019 - 16:46
Туск: ЄС не буде вносити нових пропозицій по Brexit
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

У Великобританії залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що країни Європейського союзу (ЄС) не будуть вносити ніяких нових пропозицій по Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Туск зазначив, що у Великобританії залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз. За його словами, багато людей як в Європі, так і Великобританії як і раніше воліють відмовитися від рішення по Brexit.

"Проте подібний розвиток подій неможливий через позиції прем'єр-міністра і лідера опозиції в Лондоні. Головне на даний момент - запобігти "неузгоджений" вихід Великобританії з ЄС", - сказав Туск.

Нагадаємо, у четвер, 7 лютого, в Брюсселі прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером з метою пошуку виходу з глухого кута у питанні угоди про Brexit.

Зазначимо, Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди.

Також голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що особливе відділення в пеклі може бути виділено для тих, хто не подумав, як зробити настільки бажаний ними Brexit безпечним.

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