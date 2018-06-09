Туск закликав G7 виступити за звільнення Сенцова

Туск зазначив, що сьогодні настав 24-й день безстрокової голодовки Сенцова

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав членів саміту G7 у Квебеку підтримати українського режисера Олега Сенцова, який засуджений в Російській Федерації. Про це інформує Reuters.

"Сьогодні настав 24-й день його безстрокової голодовки, яку він планує виконати, якщо його вимоги про звільнення 64 політичних в'язнів не будуть виконані", - сказав Туск на прес-конференції.

"Ось чому я попросив лідерів продемонструвати свою підтримку Олегу Сенцову. Наша солідарність може врятувати його життя", - сказав він перед початком переговорів лідерів "великої сімки".

Росія була відсторонена від G8 в 2014 році через незаконну анексію Криму.

Нагадаємо, країни G7 виступили проти повернення Росії в G8 через невирішане українське питання.