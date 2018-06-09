Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Країни G7 виступили проти повернення Росії в G8 через українське питання

НовиниПолітика    09.06.2018 - 00:38
Фото: саміт (reuters)
Фото: саміт (reuters)

Невідомо чи будуть лідери G7 виносити спільне комюніке за підсумками зустрічі

Представники країн Євросоюзу на зустрічі G7 одноголосно виступили проти повернення Росії до членства в саміті "великої сімки". Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає Reuters.

Канцлер зазначила, що Росія ще не виконала умови для вступу країни в саміт "великої вісімки".

"Ми всі згодні з тим, що повернення Росії на саміт "великої сімки" не відбудеться до тих пір, поки не буде досягнутий істотний прогрес у зв'язку з проблемами з Україною", - сказала вона.

Канцлер Німеччини сказала, що "це загальна думка".

В кулуарах саміту Меркель повідомила, що ще занадто рано говорити про те, чи будуть лідери G7 виносити спільне комюніке за підсумками зустрічі.

"На мій погляд, важливо, щоб ми не погоджувалися на менше, ніж ми досягли в минулому році", - зазначила Меркель.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7).

 

Прем’єр-міністр Італії погодився, що Росію треба повернути у G8 Трамп звинуватив країни G7 у "нечесній торгівлі"
Теги публікації: G7, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся