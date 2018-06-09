Країни G7 виступили проти повернення Росії в G8 через українське питання

Невідомо чи будуть лідери G7 виносити спільне комюніке за підсумками зустрічі

Представники країн Євросоюзу на зустрічі G7 одноголосно виступили проти повернення Росії до членства в саміті "великої сімки". Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає Reuters.

Канцлер зазначила, що Росія ще не виконала умови для вступу країни в саміт "великої вісімки".

"Ми всі згодні з тим, що повернення Росії на саміт "великої сімки" не відбудеться до тих пір, поки не буде досягнутий істотний прогрес у зв'язку з проблемами з Україною", - сказала вона.

Канцлер Німеччини сказала, що "це загальна думка".

В кулуарах саміту Меркель повідомила, що ще занадто рано говорити про те, чи будуть лідери G7 виносити спільне комюніке за підсумками зустрічі.

"На мій погляд, важливо, щоб ми не погоджувалися на менше, ніж ми досягли в минулому році", - зазначила Меркель.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7).