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Туск призвал G7 выступить за освобождение Сенцова

НовостиПолитика    09.06.2018 - 01:17
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Туск отметил, что сегодня наступил 24-й день бессрочной голодовки Сенцова

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал членов саммита G7 в Квебеке поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в Российской Федерации. Об этом информирует Reuters.

"Сегодня наступил 24-й день его бессрочной голодовки, которую он планирует выполнить, если его требования об освобождении 64 политических заключенных не будут выполнены", - сказал Туск на пресс-конференции.

"Вот почему я попросил лидеров продемонстрировать свою поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - сказал он перед началом переговоров лидеров "большой семерки".

Россия была отстранена от G8 в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма.

Напомним, страны G7 выступили против возвращения России в G8 из-за украинского вопроса.

Сестра Сенцова написала письмо в Совет Европы К Сенцову за 4 года ни разу не допустили украинского консула, - МИД
Теги публикации: G7, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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