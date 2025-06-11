Туск попросил про вотум доверия своему правительству: что решил Сейм и почему это важно

Сегодня, 11 июня, Сейм в Польше рассмотрел вотум доверия правительству Дональда Туска. Голосование инициировал сам премьер-министр после победы оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на выборах президента.

Подробнее о том, как проголосовал Сейм и что это значит, - в материале РБК-Украина .

Главное:

Какие результаты голосования Сейма?

Почему Дональд Туск попросил про вотум доверия?

Какие отношения между Туском и новоизбранным президентом Навроцким?

Чем важно вынесение вотума доверия?

Что решил Сейм

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 11 июня, представил в Сейме предложение о вотуме доверия его правительству. После этого состоялись выступления министров и непосредственно голосование.

В итоге польский парламент выразил доверие правительству Туска: "за" - 243, "против" - 210 голосов.

Поддержка вотума доверия подтвердила стабильность нынешнего правительства. Ранее Туск говорил о готовности продолжать реформы и политический курс, несмотря на смену президента.

Если бы Сейм не поддержал вотум доверия, премьер-министр был бы вынужден подать в отставку. Это могло бы привести к кризису, необходимости формирования нового правительства или даже досрочных парламентских выборов.

Почему Туск попросил парламент о поддержке

Премьер Польши Дональд Туск обратился к парламенту с просьбой проголосовать за вотум доверия правительству после того, как провластный кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский проиграл президентские выборы. А новым главой государства был избран Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".

Туск назвал свое решение реакцией на "новую политическую реальность" и попыткой подтвердить стабильность правительства.

Он заявил, что вотум доверия должен стать "первым важным испытанием" для правящей парламентской коалиции.

"Я хочу, чтобы все увидели – включая наших оппонентов в стране и за рубежом – что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем всю серьезность момента, но что мы не намерены делать ни шагу назад", – отметил Дональд Туск.

Премьер-министр также подчеркнул, что его цель – укрепить мандат правительства на реализацию дальнейших реформ.

При этом лидер оппозиционной партии Сейма "Право и Справедливость" Ярослав Качинский накануне голосования по вотуму предложил создать техническое правительство.

По мнению Качинского, результат президентских выборов и победа Навроцкого являются "красной карточкой для действующего правительства". По его мнению, "такое правительство должно уйти".

Напряженные отношения? Туск и Навроцкий

Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах создала новые вызовы правительству Дональда Туска.

Навроцкий формально был независимым кандидатом, но пользуется поддержкой оппозиционной партии "Право и справедливость", которая на сегодня фактически получила политический реванш после поражения на парламентских выборах 2023.

Отношения между премьером и новоизбранным президентом уже отметились критикой.

Кароль Навроцкий в интервью для TV Republika называл Дональда Туска "худшим премьер-министром" с 1989 года, хотя и добавил, что "было бы мелочно переносить эти эмоции на то, будут ли поляки в безопасности, будет ли Польша развиваться".

Сам Туск поздравил Навроцкого с победой на выборах, но предположил, что их политическое "сосуществование" может оказаться сложным.

Комментируя предстоящее сотрудничество, премьер заявил, что правительство готово работать и принимать решения, даже если новый президент попытается блокировать законодательные инициативы.

"Подготовлен план действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающий сложное сосуществование. Трудно заранее предположить, каким будет отношение нового президента. Если бы он проявил готовность к сотрудничеству, это было бы положительным сюрпризом, на который мы отреагировали бы полной открытостью", – заявил Дональд Туск.

Ранее польский премьер критиковал Кароля Навроцкого за позицию по отношению к Украине. В частности, Туск назвал госизменной высказывания Навроцкого о том, что он не видит Украины в ЕС и НАТО, пока не будет решен вопрос Волынской трагедии.

Больше о том, что победа Навроцкого означает для Украины и сможет ли новый президент повлиять на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

Следует добавить, что в Польше действует смешанная парламентско-президентская форма правления. Президент играет важную роль в сфере внешней политики и политики безопасности, а также имеет право вето на решение парламента. В то же время, парламент считается главным законодательным органом и контролирует правительство.

Нынешний президент Анджей Дуда, представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", часто блокирует инициативы правительства Дональда Туска, что создает напряжение между ветвями власти и усложняет принятие решений.

Кароль Навроцкий, как преемник Анджея Дуды, должен вступить в полномочия 6 августа 2025.

При подготовке материала использовались: публикации tvn24, РАР, RMF.