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Туск попросил польскую делегацию не обещать Украине новую финансовую помощь

02:20 05.07.2026 Вс
2 мин
В Польше назвали причину осторожности в вопросе новых обязательств перед Украиной
aimg Анастасия Никончук
Туск попросил польскую делегацию не обещать Украине новую финансовую помощь Фото: Дональд Туск (GettyImages)
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Польша может изменить подход к новым обязательствам перед Украиной. Накануне саммита НАТО Варшава обозначила позицию, которая может повлиять на дальнейшие решения союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы польского правительства Дональда Туска.

Туск призвал не давать новых финансовых обещаний

Накануне саммита НАТО глава польского правительства Дональд Туск обратился к делегации во главе с президентом Каролем Навроцким с просьбой воздержаться от заявлений, предусматривающих новые финансовые обязательства Польши перед Украиной.

По словам премьера, Варшава уже несет значительную нагрузку, обеспечивая защиту восточной границы Европейского союза, поэтому при принятии новых решений необходимо учитывать собственные оборонные расходы.

Польша не отказывается от поддержки Украины

Туск подчеркнул, что его позиция не означает отказа от помощи Украине.

"Это не потому, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Я считаю, что Польша имеет очень значительные обязательства по всей восточной границе ЕС, и каждый должен это учитывать", - заявил Туск.

Он также отметил, что, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, именно Польша сегодня несет основную нагрузку по защите восточных рубежей Европейского союза от внешних угроз.

Что планируют обсудить на саммите НАТО

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля. Как ожидается, одной из ключевых тем станет создание фонда военной поддержки Украины объемом 40 млрд евро.

По словам Туска, польская делегация должна учитывать уже существующие расходы страны на оборону и осторожно подходить к любым новым финансовым обязательствам, сохраняя при этом поддержку Украины.

Напоминаем, что ранее в Украине предупреждали, что российские спецслужбы готовят новую информационную кампанию, связанную с Волынской трагедией. По данным украинской стороны, ее цель заключается в усилении напряженности в отношениях между Украиной и Польшей, а координацию этих действий якобы осуществляет руководство ФСБ России.

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