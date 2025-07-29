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Туск пообещал безжалостные меры против российских агентов в Польше

Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше уже задержали 32 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Отношение к вражеским агентам будет безжалостное.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам главы польского правительства, среди задержанных - россияне, белорусы, украинцы, а также гражданин Колумбии и поляк. Они должны были совершать диверсии и нападения по заказу российских спецслужб. Один из подозреваемых уже получил приговор, остальные находятся под стражей и ожидают суда. 

Туск уточнил, что в деле 27-летнего колумбийца, которого обвиняют в двух поджогах в Польше, расследование подтвердило, что такие диверсии были совершены по прямому указанию спецслужб РФ. 

"Я обратился к чиновникам по соответствующим направлениям - (координатору спецслужб Томашу - ред.) Семоняку, министру (внутренних дел и администрации Марцину - ред.) Кервиньскому, министру (юстиции Вальдемару - ред.) Журеку - с просьбой действовать еще более интенсивно и решительно как для предотвращения угроз, так и для выявления всех, кто атакует польское государство за российские деньги", - рассказал глава польского правительства. 

Он отметил, что к тем, кто планирует дестабилизировать ситуацию, в том числе на границах Польши, "государство Польша будет действовать безжалостно".

Российский агент в Польше

Напомним, 11 июня стало известно, что польские правоохранители задержали поляка. Он подозревается в сотрудничестве с разведкой РФ.

В частности, фигурант подозревается в сборе информации о важных для обороны Польши объектах.

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