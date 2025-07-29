Туск пообіцяв безжальні заходи проти російських агентів у Польщі

У Польщі вже затримали 32 осіб, які підозрюються у співпраці з російськими спецслужбами. Ставлення до ворожих агентів буде безжальним.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За словами глави польського уряду, серед затриманих - росіяни, білоруси, українці, а також громадянин Колумбії та поляк. Вони мали здійснювати диверсії та напади на замовлення російських спецслужб. Один із підозрюваних уже отримав вирок, решта перебувають під вартою й очікують суду.
Туск уточнив, що у справі 27-річного колумбійця, якого звинувачують у двох підпалах у Польщі, розслідування підтвердило, що такі диверсії були здійснені за прямою вказівкою спецслужб РФ.
"Я звернувся до урядовців за відповідними напрямками - (координатора спецслужб Томаша - ред.) Сьомоняка, міністра (внутрішніх справ та адміністрації Марціна - ред.) Кервіньського, міністра (юстиції Вальдемара - ред.) Журека - з проханням діяти ще інтенсивніше й рішучіше як для запобігання загрозам, так і для виявлення всіх, хто атакує польську державу за російські гроші", - розповів очільник польського уряду.
Він зазначив, що до тих, хто планує дестабілізувати ситуацію, зокрема на кордонах Польщі, "держава Польща діятиме безжально".
Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що польські правоохоронці затримали поляка. Він підозрюється у співпраці з розвідкою РФ.
Зокрема, фігурант підозрюється у зборі інформації про важливі для оборони Польщі об'єкти.
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