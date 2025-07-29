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Туск пообіцяв безжальні заходи проти російських агентів у Польщі

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі вже затримали 32 осіб, які підозрюються у співпраці з російськими спецслужбами. Ставлення до ворожих агентів буде безжальним.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами глави польського уряду, серед затриманих - росіяни, білоруси, українці, а також громадянин Колумбії та поляк. Вони мали здійснювати диверсії та напади на замовлення російських спецслужб. Один із підозрюваних уже отримав вирок, решта перебувають під вартою й очікують суду.

Туск уточнив, що у справі 27-річного колумбійця, якого звинувачують у двох підпалах у Польщі, розслідування підтвердило, що такі диверсії були здійснені за прямою вказівкою спецслужб РФ.

"Я звернувся до урядовців за відповідними напрямками - (координатора спецслужб Томаша - ред.) Сьомоняка, міністра (внутрішніх справ та адміністрації Марціна - ред.) Кервіньського, міністра (юстиції Вальдемара - ред.) Журека - з проханням діяти ще інтенсивніше й рішучіше як для запобігання загрозам, так і для виявлення всіх, хто атакує польську державу за російські гроші", - розповів очільник польського уряду.

Він зазначив, що до тих, хто планує дестабілізувати ситуацію, зокрема на кордонах Польщі, "держава Польща діятиме безжально".

Російський агент у Польщі

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що польські правоохоронці затримали поляка. Він підозрюється у співпраці з розвідкою РФ.

Зокрема, фігурант підозрюється у зборі інформації про важливі для оборони Польщі об'єкти.

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