Туск пообіцяв безжальні заходи проти російських агентів у Польщі

За словами глави польського уряду, серед затриманих - росіяни, білоруси, українці, а також громадянин Колумбії та поляк. Вони мали здійснювати диверсії та напади на замовлення російських спецслужб. Один із підозрюваних уже отримав вирок, решта перебувають під вартою й очікують суду.

Туск уточнив, що у справі 27-річного колумбійця, якого звинувачують у двох підпалах у Польщі, розслідування підтвердило, що такі диверсії були здійснені за прямою вказівкою спецслужб РФ.

"Я звернувся до урядовців за відповідними напрямками - (координатора спецслужб Томаша - ред.) Сьомоняка, міністра (внутрішніх справ та адміністрації Марціна - ред.) Кервіньського, міністра (юстиції Вальдемара - ред.) Журека - з проханням діяти ще інтенсивніше й рішучіше як для запобігання загрозам, так і для виявлення всіх, хто атакує польську державу за російські гроші", - розповів очільник польського уряду.

Він зазначив, що до тих, хто планує дестабілізувати ситуацію, зокрема на кордонах Польщі, "держава Польща діятиме безжально".