Туск пообещал безжалостные меры против российских агентов в Польше

В Польше уже задержали 32 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Отношение к вражеским агентам будет безжалостное.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По словам главы польского правительства, среди задержанных - россияне, белорусы, украинцы, а также гражданин Колумбии и поляк. Они должны были совершать диверсии и нападения по заказу российских спецслужб. Один из подозреваемых уже получил приговор, остальные находятся под стражей и ожидают суда.

Туск уточнил, что в деле 27-летнего колумбийца, которого обвиняют в двух поджогах в Польше, расследование подтвердило, что такие диверсии были совершены по прямому указанию спецслужб РФ.

"Я обратился к чиновникам по соответствующим направлениям - (координатору спецслужб Томашу - ред.) Семоняку, министру (внутренних дел и администрации Марцину - ред.) Кервиньскому, министру (юстиции Вальдемару - ред.) Журеку - с просьбой действовать еще более интенсивно и решительно как для предотвращения угроз, так и для выявления всех, кто атакует польское государство за российские деньги", - рассказал глава польского правительства.

Он отметил, что к тем, кто планирует дестабилизировать ситуацию, в том числе на границах Польши, "государство Польша будет действовать безжалостно".