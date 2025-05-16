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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Туск после переговоров с Трампом об Украине ждет "очень тяжелых дней"

Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Переговоры в Стамбуле свидетельствуют, что Россия пока не хочет прекращения огня. Поэтому впереди "очень тяжелые дни".

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Глава польского правительства выступил с заявлением после того, как он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Британии Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. 

По словам Туска, переговоры показали, что Россия не проявляет доброй воли. 

"Российская сторона не имела намерения вести переговоры в присутствии американской стороны. Российская сторона выдвинула условия, которые были неприемлемы не только для Украины, но и для всех нас", - подчеркнул он. 

Премьер добавил, что Запад продолжит работать ради мира в Украине. И главной задачей является сохранение европейского и американского единства по этому вопросу. 

"Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас еще ждут очень трудные дни", - считает он. 

Также Туск подчеркнул, что Россия фактически сорвала переговоры в Стамбуле. Поэтому Западу пора увеличить давление. 

Переговоры в Стамбуле

Напомним, Украина и Россия сегодня, 16 мая, провели переговоры в Стамбуле. Одним из главных результатов стали договоренности о самом большом обмене пленными с начала войны.

При этом стороны не смогли договориться о прекращении огня. Россия выступила против такого шага без выполнения своих условий.

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