Туск після переговорів із Трампом про Україну чекає на "дуже важкі дні"

Переговори у Стамбулі свідчать, що Росія поки що не хоче припинення вогню. Тому попереду "дуже важкі дні".
Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Глава польського уряду виступив із заявою після того, як він разом із президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єром Британії Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.
За словами Туска, переговори показали, що Росія не виявляє доброї волі.
"Російська сторона не мала наміру вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона висунула умови, які були неприйнятні не тільки для України, а й для всіх нас", - підкреслив він.
Прем'єр додав, що Захід продовжить працювати заради миру в Україні. І головним завданням є збереження європейської та американської єдності з цього питання.
"Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Ймовірно, на нас ще чекають дуже важкі дні", - вважає він.
Також Туск підкреслив, що Росія фактично зірвала переговори в Стамбулі. Тому Заходу час збільшити тиск.
Нагадаємо, Україна і Росія сьогодні, 16 травня, провели переговори в Стамбулі. Одним із головних результатів стали домовленості про найбільший обмін полоненими з початку війни.
При цьому сторони не змогли домовитися про припинення вогню. Росія виступила проти такого кроку без виконання своїх умов.
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