Туск подтвердил встречу европейских лидеров в Лондоне по вопросам обороны

По словам Туска, группа европейских лидеров отправится в Лондон в воскресенье, 2 марта, для обсуждения совместных планов по обороне и безопасности.

Премьер-министр Польши отметил, что Европейская комиссия готовит оборонный пакет. Детали этого пакета будут объявлены на специальном саммите лидеров Европейского Союза, запланированном на 6 марта. А за несколько дней до него будет проведена предварительная встреча.

"Мы будем в Лондоне в воскресенье вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров, чтобы обсудить эти совместные планы по обороне", - отметил премьер.

Туск также добавил, что он надеется на быструю мобилизацию европейских стран в вопросе обороны и безопасности на континенте.

"Я надеюсь... что эта большая мобилизация Европы, как государств-членов, так и Европы в целом, в вопросах финансирования обороны и безопасности станет неоспоримым фактом", - подчеркнул политик.

Встреча в Лондоне

Напомним, ранее Bloomberg писало, что Великобритания ведет переговоры о созыве группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне России против Украины.

Издание отмечало, что эта встреча станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили анонимные источники агентства.