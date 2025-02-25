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Туск подтвердил встречу европейских лидеров в Лондоне по вопросам обороны

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Лидеры европейских стран соберутся в Лондоне, чтобы обсудить вопросы безопасности в Европе уже на этой неделе. Встречу подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, которое цитирует заявление Дональда Туска.

По словам Туска, группа европейских лидеров отправится в Лондон в воскресенье, 2 марта, для обсуждения совместных планов по обороне и безопасности.

Премьер-министр Польши отметил, что Европейская комиссия готовит оборонный пакет. Детали этого пакета будут объявлены на специальном саммите лидеров Европейского Союза, запланированном на 6 марта. А за несколько дней до него будет проведена предварительная встреча.

"Мы будем в Лондоне в воскресенье вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров, чтобы обсудить эти совместные планы по обороне", - отметил премьер.

Туск также добавил, что он надеется на быструю мобилизацию европейских стран в вопросе обороны и безопасности на континенте.

"Я надеюсь... что эта большая мобилизация Европы, как государств-членов, так и Европы в целом, в вопросах финансирования обороны и безопасности станет неоспоримым фактом", - подчеркнул политик.

Встреча в Лондоне

Напомним, ранее Bloomberg писало, что Великобритания ведет переговоры о созыве группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне России против Украины.

Издание отмечало, что эта встреча станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили анонимные источники агентства.

 

Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта организует видеоконференцию с лидерами ЕС. Они послушают отчет президента Франции Эммануэля Макрона о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Это произойдет накануне специального саммита ЕС, посвященного вопросам безопасности Украины. По словам Кошты, видеовстреча состоится утром 26 февраля.

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