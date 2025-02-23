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Лидеры ЕС проведут в марте экстренный саммит по вопросам Украины и европейской обороны

Воскресенье 23 февраля 2025 20:51
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Лидеры ЕС проведут в марте экстренный саммит по вопросам Украины и европейской обороны Фото: президент Европейского совета Антонио Коста (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В начале марта, 6 числа, лидеры Европейского союза соберутся на внеочередной саммит. На встрече будет обсуждаться ситуация в Украине и европейская оборона.

Об этом заявил президент Европейского совета Антонио Коста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Он подчеркнул, что сейчас происходит решающий момент для Украины и европейской безопасности.

"Я принял решение созвать специальный Европейский совет 6 марта. Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности. В ходе консультаций с европейскими лидерами я услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: укрепление европейской обороны и решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, в Киев приедут 13 лидеров, в том числе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам Зеленского, он хочет обсудить с партнерами возможные гарантии безопасности на отдельной встрече. Она может случится в одной из столиц Европы.

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