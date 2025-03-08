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Туск о ночной атаке РФ на Украину: так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров

Польша, Суббота 08 марта 2025 16:58
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Туск о ночной атаке РФ на Украину: так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на недавние атаки Российской Федерации по Украине. Он отметил, что так происходит, когда кто-то умиротворяет варваров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьера.

Туск отметил, что попытки умиротворения агрессора лишь приводят к эскалации насилия.

"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Еще одна трагическая ночь в Украине", - написал он.

Массированные обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине несколько ракет и почти 150 дронов. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.

Под ударом в частности были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли более 10 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ также нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.

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