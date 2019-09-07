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Туск закликав Росію звільнити всіх інших політв'язнів

Новини » Політика    07.09.2019 - 16:58
Туск закликав Росію звільнити всіх інших політв'язнів
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Дональд Туск радий звільнення Олега Сенцова і моряків

Президент Європейської ради Дональд Туск радий звільнення українського режисера Олега Сенцова і моряків, а також закликав Росію звільнити всіх політв'язнів. Про це Туск написав на своїй сторінці в Twitter.

Туск закликав РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

"Нарешті! Із звільненням Олега Сенцова і українських моряків я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - заявив Туск.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли радий звільнення українського режисера Олега Сенцова і чекає можливості особисто вручити йому премію Сахарова. За його словами, Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сподівається на подальший обмін політв'язнями, припинення вогню на Донбасі і повне здійснення мінських угод. Він вважає, що обмін має послужити імпульсом для подальшого звільнення політв'язнів.

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