Туск і Мей обговорять Brexit

Сторони проведуть сьогодні телефонну розмову

До этого заместитель главного переговорщика Евросоюза Сабина Вейанд заявила, что существует высокий риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки. По ее словам, парламент Британии не сможет договорится о Brexit, а лидеры ЕС обеспокоены из-за возможности продолжения двухлетнего процесса выхода Британии из блока.

Также президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита на Кипре заявил, что действующий вариант соглашения о Brexit является "лучшим возможным решением, не подлежащим пересмотру". Макрон призвал британское правительство оперативно озвучить главному переговорщику от ЕС Мишелю Бернье "следующие шаги, которые помогут предотвратить выход без соглашения, которого никто не хочет, но к которому все должны готовиться".

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.

РБК-Украина писало, что Мишель Барнье заявлял, что Британия должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия соглашения.