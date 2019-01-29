Данія збільшить військові витрати до 1,5% ВВП

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У 2019 році планується збільшення на військові витрати 1,35% ВВП

Данія в 2023 року збільшить витрати на оборону до 1,5% від свого ВВП. Про це заявив міністр оборони країни НАТО Клаус Херт Фередериксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначимо, В 2019 році планується збільшення на військові витрати 1,35% ВВП

Як повідомляється, після початку російської агресії проти України члени НАТО на саміті в Уельсі в 2014 році погодили збільшення військових витрат до рівня 2% ВВП протягом десяти років.

Нагадаємо, дев'ять з 29 країн-членів НАТО збільшили військові витрати до 2% ВВП.

За словами Генсека НАТО Йенса Столтенберга, якби всі члени НАТО досягли б рівня військових витрат у 2% ВВП, то тоді б утворилося додатково близько 100 млрд доларів, на які можна було б посилити безпеку північноатлантичних країн.

Раніше Столтенберг заявляв, що зусилля Європейського союзу щодо зміцнення власної оборони не повинні завдавати шкоди трансатлантичній співпраці.

Також Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не планує розміщувати ядерну зброю в Європі. За словами Столтенберга, підписання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Радянським Союзом у 1987 році скоротило загальну кількість ядерної зброї. Крім того, договір заборонив цілу категорію зброї, спеціально призначену для Європи.