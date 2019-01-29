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В ЄС заявили про високий ризик виходу Британії без угоди

Новини » Політика    29.01.2019 - 11:45
В ЄС заявили про високий ризик виходу Британії без угоди
Фото: Сабіна Вейанд (ec.europa.eu)

Лідери ЄС стурбовані щодо можливості продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку

Заступник головного переговірника ЄС Сабіна Вейанд заявила, що існує високий ризик того, що Великобританія вийде з ЄС без угоди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

За її словами, парламент Британії не зможе домовитися про Brexit. Вейанд каже, що лідери ЄС стурбовані щодо можливості продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку.

Нагадаємо, ввівторок 29 січня, парламент Британії обговорить і проголосує за ряд поправок до угоди про Brexit. Депутат Лейбористської партії Івет Купер запропонувала передати контроль над Brexit від уряду в парламент. Якщо цю пропозицію схвалять, то депутатам, які хочуть заблокувати, відкласти або переглянути договір про Brexit, це не вдасться зробити.

РБК-Україна писало, що канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

Нагадаємо, головний парламентер з Brexit з боку ЄС Мішель Барньє заявив, що Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди.

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