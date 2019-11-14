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Зеленський з Туском обговорили ситуацію з реалізацією проекту "Північний поток-2"

Новини » Політика     14.11.2019 - 16:48
Зеленський з Туском обговорили ситуацію з реалізацією проекту "Північний поток-2"
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Туск (president.gov.ua)

Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання енергетичного законодавства ЄС

У четвер, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском обговорили ситуацію з реалізацією проекту "північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту "Північний потік-2". Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами - членами Євросоюзу енергетичного законодавства ЄС.

Крім того, сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна - ЄС.

Президент Європейської ради привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Крім того, Зеленський подякував Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та Євросоюзом під час його перебування на посаді президента Європейської ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності, а також реформ в Україні.

Нагадаємо, остання телефонна розмова Зеленського і Туска відбулася 29 серпня. Тоді сторони обговорили результати саміту G7. Президент позитивно оцінив позицію учасників саміту про неможливість повернення Російської Федерації до "Великої сімки". Також Зеленський подякував Туску за його ініціативу щодо запрошення України взяти участь у наступному саміті G7, який відбудеться у Сполучених Штатах у 2020 році.

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