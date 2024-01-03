Туск хочет убедить польских перевозчиков прекратить блокаду границы с Украиной
Премьер Польши Дональд Туск пообещал, что он попытается убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы польского правительства.
Туск отметил, что обратился с просьбой к польскому министру инфраструктуры Дариушу Климчаку представить ему перспективы решения блокады границы с Украиной, которую продолжают польские перевозчики.
"Я буду убеждать польских перевозчиков, чтобы они не использовали блокаду как метод защиты своих интересов", - добавил премьер.
Он также захотел проверить, почему польские аграрии завтра, 4 января, снова начнут забастовку на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной, несмотря на договоренности с министром сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского приостановить блокаду.
"Я ожидаю узнать, почему доверие (между министром и фермерами - ред.) было столь кратковременным", - уточнил Туск.
Он рассказал, что блокада границы перевозчиками и аграриями не помогает польскому правительству решать их проблемы в условиях ракетных ударов РФ по Украине.
Глава правительства предположил, что при остановке блокады границы аргументы Польши лучше услышат в Украине и ЕС.
Блокада границы Польши с Украиной
Напомним, польские перевозчики с ноября 2023 года блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они значительно усложнили движение грузовиков.
Забастовщики требуют, чтобы Евросоюз отменил "транспортный безвиз" с Украиной и вернул систему разрешений. Но такие условия выполнить невозможно.
В Польше ожидали, что прекратить блокаду границы можно будет до конца 2023 года, но этого так и не случилось.
При этом завтра, 4 января, аграрии возобновят протесты на пункте пропуска "Медика - Шегини".
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