Туск хоче переконати польських перевізників припинити блокаду кордону з Україною

Прем'єр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що він намагатиметься переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави польського уряду.

Туск зазначив, що звернувся з проханням до польського міністра інфраструктури Даріуша Клімчака представити йому перспективи вирішення блокади кордону з Україною, яку продовжують польські перевізники.

"Я переконуватиму польських перевізників, щоб вони не використовували блокаду як метод захисту своїх інтересів", - додав прем'єр.

Він також захотів перевірити, чому польські аграрії завтра, 4 січня, знову почнуть страйк на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною, незважаючи на домовленості з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським призупинити блокаду.

"Я очікую дізнатися, чому довіра (між міністром та фермерами - ред.) була настільки короткочасною", - уточнив Туск.

Він розповів, що блокада кордону перевізниками та аграріями не допомагає польському уряду вирішувати їхні проблеми в умовах ракетних ударів РФ по Україні.

Глава уряду припустив, що при зупинці блокади кордону аргументи Польщі краще почують в Україні та ЄС.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, польські перевізники з листопада 2023 року блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони значно ускладнили рух вантажівок.

Страйкарі вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів. Але такі умови виконати неможливо.

У Польщі очікували, що припинити блокаду кордону можна буде до кінця 2023 року, але так і не сталося.

При цьому завтра, 4 січня, аграрії відновлять протести на пункті пропуску "Медика - Шегіні".