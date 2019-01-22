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Туск: договір Франції та Німеччини не має зашкодити інтеграції в Європі

Новини » Політика    22.01.2019 - 13:17
Туск: договір Франції та Німеччини не має зашкодити інтеграції в Європі
Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Туск зазначив, що Європа потребує відродження віри в солідарність і єдність

Голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що договір Франції та Німеччини про поглиблення співпраці не повинен стати альтернативою співпраці у всій Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Туск зазначив, що сьогодні Європа потребує відродження віри у значення слів "солідарність" та "єдність".

"Європі потрібен чіткий сигнал від Парижа і Берліна про те, що зміцнення співробітництва в малих форматах не є альтернативою співпраці у всій Європі. Це потрібно для інтеграції, а не замість інтеграції", - підкреслив Туск.

Туск: договір Франції та Німеччини не має зашкодити інтеграції в Європі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція підписали договір про поглиблення співпраці. Згідно з новим договором, сторони зміцнюватимуть співпрацю майже у 15 сферах.

В документі наголошується, що для Франції та Німеччини настав час "вивести двосторонні відносини на новий рівень і підготуватися до викликів, які стоять перед двома країнами та Європою в XXI столітті". У разі збройної агресії Берлін і Париж зобов'язуються надавати один одному будь-яку можливу допомогу і підтримку, включаючи військову.

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