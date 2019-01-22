Туск: договор Франции и Германии не должен навредить интеграции в Европе

Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Туск отметил, что Европа нуждается в возрождении веры в солидарность и единство

Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что договор Франции и Германии об углублении сотрудничества не должен стать альтернативой сотрудничеству во всей Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Туск отметил, что сегодня Европа нуждается в возрождении веры в значения слов "солидарность" и "единство".

"Европе нужен четкий сигнал от Парижа и Берлина о том, что укрепление сотрудничества в малых форматах не является альтернативой сотрудничеству во всей Европе. Это нужно для интеграции, а не вместо интеграции", - подчеркнул Туск.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция подписали договор об углублении сотрудничества. Согласно новому договору, стороны будут укреплять сотрудничество почти в 15 сферах.

В документе отмечается, что для Франции и Германии настало время "вывести двусторонние отношения на новый уровень и подготовиться к вызовам, стоящим перед двумя странами и Европой в XXI веке". В случае вооруженной агрессии Берлин и Париж обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную.