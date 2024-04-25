ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тушать спецпотяги. На підприємстві в Омську горять ємності з нафтопродуктами (відео)

Четвер 25 квітня 2024 10:55
UA EN RU
Тушать спецпотяги. На підприємстві в Омську горять ємності з нафтопродуктами (відео) Фото: на підприємстві в Омську горять ємності з нафтопродуктами (t.me/mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

В Омську (Росія) на підприємстві на Красноярському тракті відбулася сильна пожежа, де спалахнули три ємності з нафтопродуктами 25 квітня. Для гасіння вогню на місце навіть було викликано спецпотяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії, соцмережі.

"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо площа пожежі - 500 кв. м", - повідомило МНС РФ о 9:56.

На підприємстві в Омську горять ємності з нафтопродуктами (скриншоти з відео МНС РФ)

На місці працюють 58 фахівців і 15 одиниць техніки, а до гасіння залучено два пожежні потяги.

Пізніше, о 10:34, у Росії заявили, що нібито пожежу вдалося локалізувати, причому на площі тисячу кв.м. Ймовірно, пожежа досить швидко поширилася на велику територію, причому вдвічі.

У мережі також почали з'являтися відео з місця пожежі.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа
NEWS
Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні
Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме