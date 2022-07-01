ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Туреччини зайшов корабель з краденим українським зерном: посол вимагає вжити заходів

Новость на русском →
Туреччина, П'ятниця 01 липня 2022 19:36
До Туреччини зайшов корабель з краденим українським зерном: посол вимагає вжити заходів Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Корабель з зерном з окупованого Бердянська зайшов до порту у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара у Facebook.

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів", - написав він.

До Туреччини зайшов корабель з краденим українським зерном: посол вимагає вжити заходівБоднар додав, що Україна має гарну комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Туреччини.

Раніше голова так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький заявив, що з Бердянська на кораблі вивезли 7 тисяч тонн викраденого українського зерна.

Як повідомлялося раніше, 25 червня до Бердянська зайшло російське судно. У міськраді вважають, що воно мало забрати останнє зерно.

Нагадаємо, у Тереччині вважають, що запуск "зернового коридору" в Чорному морі займе 3-4 тижні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Війна Росії проти України
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків