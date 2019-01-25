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Туреччину відвідала рекордна кількість туристів з України у минулому році

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 21:14
Туреччину відвідала рекордна кількість туристів з України у минулому році
Ілюстративне фото (pxhere.com)

З туриститчною метою Туреччину відвідали 1,35 млн українців

У 2018 році Туреччину відвідали 1,35 млн туристів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Андрія Сибігу у Twitter.

Як зазначається, зафіксований у минулому році показник є рекордним.

"Кількість туристів з України, які відвідують Туреччину з кожним роком невпинно зростає. Минулий рік став рекордним - 1,350 млн", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що українські дипломати обговорили з представниками асоціації турецьких туристичних агенцій можливості розширення співпробітництва між українськими та турецькими туроператорами.

Туреччину відвідала рекордна кількість туристів з України у минулому роціРБК-Україна повідомляло, що потік українських туристів до Туреччини досяг рекордного показника в більш ніж 1,2 млн чоловік за 10 місяців 2017 року. 

Нагадаємо, із січня 2019 року іноземні громадяни Туреччини повинні будуть сплатити збір для забезпечення безпеки. Збір стягуватиметься у всіх аеропортах Туреччини.

Збір становитиме 15 євро. Турецькою владою ця сума вже зафіксована. Передбачається, що податок на безпеку в квитки будуть включати самі авіакомпанії.

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