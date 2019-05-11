Туреччина заявила про завершення закупки комплексів С-400 у РФ

Глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Підкреслимо, напередодні на міжнародній версії німецького таблоїда Bild з'явився матеріал, у якому з посиланням на дипломатичні джерела повідомлялося, що контракт на закупівлю Туреччиною ракетних комплексів С-400 у Росії може бути зірваний під тиском Сполучених Штатів Америки.

"Велику угоду між Росією і Туреччиною призупинено. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган передумав", - вказувалося у статті.

Таким чином Глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини відреагував на даний матеріал.

"Ваші джерела недостовірні. Поцікавтесь у мене: процес закупівлі С-400 завершено", - заявив Алтун.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не проти закупівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За словами Столтенберга, союзники НАТО повністю солідарні з Туреччиною.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.

Додамо, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах зі США в тому випадку, якщо вона закупить російські зенітно-ракетні системи С-400.