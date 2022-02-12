Туреччина заявила, що Росія не планує напад з Білорусі. Посилається на джерела

"Білоруські джерела заперечують інформацію про те, що вторгнення (Росії - ред.) в Україну планується з території Білорусі", - наводить видання слова Чавушоглу.

За його словами, Туреччина попередила своїх громадян в Україні, особливо в східних регіонах, про можливу ескалацію конфлікту. Глава МЗС зазначив, що на цей момент на українській території проживає близько 25 тисяч турків. Він додав, що їм рекомендовано стежити за повідомленнями дипломатичного відомства і в разі погіршення ситуації буде організована їх евакуація.

"Ми повинні бути готові, але ми не в паніці", - сказав Чавушоглу.

Міністр зазначив, що найближчим часом планує зв'язатися з главами МЗС України і Росії Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим. За його словами, планується обговорити ситуацію на українсько-російському кордоні.

"Сьогодні ми провели переговори з Міністром закордонних справ Білорусії, ми продовжимо наші контакти", - сказав Чавушоглу.