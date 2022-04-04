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Лавров про зустріч Зеленського і Путіна: залежить від результату переговорів

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Москва, Понеділок 04 квітня 2022 20:30
Лавров про зустріч Зеленського і Путіна: залежить від результату переговорів Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Росії Лавров пов'язав проведення саміту президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна з результатами переговорів. Він додав, що контакти української та російської делегацій тривають по відео зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова в ефірі російських телеканалів.

"Саміт президентів РФ і України буде скликаний, коли будуть досягнуті результати на переговорах делегацій", - сказав Лавров.

За його словами, контакти делегацій України та Росії тривають у режимі відеоконференції. Міністр додав, що переговори проходять досить інтенсивно.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав головну умову для зустрічі з Путіним.

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