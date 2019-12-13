Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Сполучених Штатів Девіда Саттерфілда у зв'язку з ухвалою Сенатом резолюції про визнання геноциду вірмен в Османській імперії в 1915 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

Як повідомляється, заступник міністра закордонних справ Туреччини Седат Одал повідомив послу про реакцію Анкари на рішення Сенату Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, американський Сенат підтримав резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. У резолюції також міститься заклик не допускати спроб залучити владу США або асоціювати її з запереченням геноциду вірмен.

Крім того, прес-секретар президента Туреччини Фахреттин Алтун заявив, що Туреччина засуджує рішення Сенату США щодо визнання геноциду вірмен та вважає, що це нашкодить турецько-американським відносинам.

Додамо, що вчора комітет Сенату США з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії та купівлею російських зенітних ракетних комплексів С-400. Тепер документ передадуть на розгляд Сенату у повному складі, де в нього можуть внести зміни.