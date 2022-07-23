Туреччина викликала голову посольства Швеції: Reuters дізналося причину

Турецький МЗС викликав шведського повіреного через демонстрацію курдів, яка пройшла в Стокгольмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, Туреччина хоче висловити невдоволення у зв'язку з "терористичною пропагандою", яка нібито відбувалася під час мітингів курдів.
У Reuters зазначають, що турки повідомили про свою "різку реакцію" на демонстрацію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді турецька сторона погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, але з умовами.
Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявивл, що його країна може" заморозити " вступ Швеції і Фінляндії в НАТО. На його думку, Стокгольм" не демонструє хороших результатів " у виконанні Угоди між країнами.
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