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Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - журналіст

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Мадрид, Вівторок 28 червня 2022 21:15
Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - журналіст Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії до альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка.

"Білий дим від Туреччини. Швеція і Фінляндія будуть в НАТО", - зазначив він.

Зазначимо, метафора "білий дим" використана за аналогією до процедури обрання нового Папи Римського у Ватикані. Після того, як конклав вибирає нового Папу, з пічної труби підіймається білий дим над Сікстинською капелою. У даному випадку метафора означає згоду у спірному питанні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе зустріч із лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО. Очікувалося, що сторони можуть досягти компромісу щодо вступу скандинавських країн до альянсу.

Анкара блокувала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, вимагаючи від них зняття обмежень на експорт зброї до Туреччини, а також відмови від підтримки представників "Робітничої партії Курдистану".

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