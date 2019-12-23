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Оголошені вироки вбивцям журналіста Хашкаджі

Новини » Політика     23.12.2019 - 12:48
Оголошені вироки вбивцям журналіста Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Суд засудив убивць Хашкаджі до смертної кари

П'ять осіб засудили до смертної кари у справі про вбивство в консульстві королівства в Туреччині журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на саудівського прокурора.

Також ще трьох осіб засудили до тюремного ув'язнення в цілому на 24 роки. А фігуранта справи, колишнього радника наслідного принца Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані, звільнили.

Зазначимо, делегація ООН схильна вважати наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі.

РБК-Україна писало, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

До цього глава турецької партії Vatan Догові Перінчек заявив, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Також повідомлялося, що працівники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства в Стамбулі журналіста, зокрема, для цього вони підібрали схожого на нього людини, який гуляв у день вбивства по місту.

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