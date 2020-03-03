Туреччина в Сирії збила ще один літак Асада

Турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач, що належав режиму Башара Асада. Про це йдеться в повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Повідомляється, що в рамках успішної операції "Весняний щит" було збито винищувач типу L-39, який належить режиму Асада.

Раніше повідомлялося, що режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат (БПЛА) у повітрі над провінцією Ідліб і втратив два літаки Су-24.

Також РБК-Україна писало, про знищення в Сирії двох вертольотів режиму Асада. Так, вертоліт Мі-8 армії режиму Асада був збитий 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля. Ще один асадовський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.

У свою чергу, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про початок турецької військової операції "Щит весни" в Сирії. Операція розпочата у відповідь на удари з турецьким військовим в Ідлібі, в результаті чого загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.