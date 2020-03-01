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Туреччина оголосила про військову операцію в Сирії

Новини » Політика     01.03.2020 - 12:56
Туреччина оголосила про військову операцію в Сирії
Фото: Хулусі Акар (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)

Операцію почали у відповідь на удар по турецьким військовим в Ідлібі

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар сьогодні, 1 березня, оголосив про проведення військової операції в Сирії під назвою "Щит весни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами глави оборонного відомства, військова операція "Щит весни" була розпочата у відповідь на удар сирійських урядових сил по військовослужбовцям Збройних сил Туреччини у провінції Ідліб.

"Туреччина не має на меті збройного протистояння з Росією в Сирії. Наше завдання - запобігання злочинів режиму Асада, усунення радикалізації та запобігання міграції. Туреччина ґрунтується на праві на самооборону. Нашою метою є лише прихильники Асада, що атакують розташування турецьких військових", - заявив він.

Акар додав, що з початку військової операції в Сирії вже було знищено 8 вертольотів, 103 танки, 72 артилерійські установки та гаубиці, 3 системи протиповітряної оборони, 1 безпілотник, а також було нейтралізовано 2212 солдатів режиму Асада.

"Ґрунтуючись на праві на самооборону, Туреччина буде завдавати потужні удари у відповідь на будь-які атаки на розташування військ в Ідлібській зоні деескалації, в тому числі в районі спостережних пунктів", - наголосив турецький міністр.

Нагадаємо, раніше постійний представник Туреччини в ООН, виступаючи на засідання Радбезу ООН, пригрозив режиму сирійського президента Башара Асада застосуванням сили через загострення ситуації в провінції Ідліб.

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