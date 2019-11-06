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У США спростували використання сирійської нафти

Новини » В світі     06.11.2019 - 21:49
У США спростували використання сирійської нафти
Ілюстративне фото (bbc.com)

У Держдепартаменті США повідомили, що сирійська нафта використовується в інтересах місцевої влади

США не використовує нафту, яку добувають на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника держдепартаменту, нафта використовується сирійською владою для власних потреб, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа, що американські енергетичні компанії можуть експлуатувати видобуту нафту в Сирії.

"Нафта видобувається місцевою владою на благо місцевих громад. У нас в Держдепартаменті немає ніяких вказівок від адміністрації на що-небудь, пов'язане з нафтовими родовищами", - повідомив представник Держдепу США.

Також в Держдепартаменті відзначили, що мета місії США в Сирії не обмежується нафтовими родовищами, а зосереджена на забезпеченні району для продовження боротьби Вашингтона з Ісламським державою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що американські власті ухвалили рішення залишити близько 500 військових для охорони нафтових родовищ в Сирії. Пізніше глава Пентагону Марк Еспер повідомив, що США мають намір захищати нафтові родовища в Сирії і застосують силу, якщо хтось спробує їх захопити.

Також повідомлялося, що 1 листопада Сполучені Штати відновили патрулювання в Сирії. Американські військові провели патрулювання 40 км в районі нафтових родовищ.

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