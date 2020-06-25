Туреччина профінансує закупівлю товарів для ЗСУ на майже 35 млн доларів

Туреччина профінансує закупівлю товарів та послуг для Збройних сил України на суму близько 35 млн доларів. Кабінет міністрів затвердив відповідну угоду про військово-фінансове співробітництво.

Про це повідомляє урядовий портал.

Також уряд схвалив протокол про втілення фінансової допомоги між КМУ та урядом Туреччини.

Зазначені документи підписали 3 лютого 2020 року у Києві під час 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною за участі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

"Прийняті акти створюють правові підстави для надання Україні фінансового ресурсу в розмірі 205 млн турецьких лір (в еквіваленті близько 35 млн доларів США) на закупівлю товарів і послуг військового призначення для забезпечення потреб Збройних сил України", - вказано у повідомленні.

Ці кошти також направлять на оплату навчальних курсів для українських військовослужбовців у навчальних центрах Збройних сил Туреччини упродовж наступних 5 років.

Нагадаємо, Зеленський та Ердоган домовилися, що Україна і Туреччина найближчим часом прискорять підготовку угоди про зону вільної торгівлі.

Як писало РБК-Україна, президенти також обговорили відновлення авіасполучення між країнами вже з 1 липня.