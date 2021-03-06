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Туреччина продовжила вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів

Новость на русском → Туреччина, Субота 06 березня 2021 00:57
Туреччина продовжила вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів Фото: людині проводять тест (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Всі хто, прибуває до Туреччини будь-яким видом транспорту, як і раніше мають надати негативний результат тесту на коронавірус. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Про це повідомляє посольство Туреччини в Україні.

Влада продовжила дію вимоги про наявність негативного ПЛР-тесту до 1️5 квітня.

"В рамках боротьби з пандемією до 15 квітня 2021 було продовжено практику вимоги пред'явлення усіма особами, які хочуть в'їхати на територію нашої країни через сухопутні, морські і повітряні пункти пропуску, негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, проведеного протягом останніх 72 годин", - йдеться в повідомленні.

Людей, які не нададуть тест на коронавірус, не будуть пускати, зокрема, на рейси літаків. Вимога не діє для тих, хто хоче відвідати Туреччину для транзитної пересадки.

Нагадаємо, 14 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав першу щеплення від коронавірусу. Друге щеплення турецький лідер отримав 11 лютого.

Раніше повідомлялося, що в середині січня Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я.

При цьому, на початку лютого у Туреччині виявили перші випадки зараження південноафриканським і бразильським штамами коронавірусу.

Уряд Туреччини прийняв рішення пом'якшити карантинні обмеження, починаючи з березня. Однак ослаблення будуть не на всій території країни, а в регіонах.

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