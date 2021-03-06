Туреччина продовжила вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів

Всі хто, прибуває до Туреччини будь-яким видом транспорту, як і раніше мають надати негативний результат тесту на коронавірус. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Влада продовжила дію вимоги про наявність негативного ПЛР-тесту до 1️5 квітня.

"В рамках боротьби з пандемією до 15 квітня 2021 було продовжено практику вимоги пред'явлення усіма особами, які хочуть в'їхати на територію нашої країни через сухопутні, морські і повітряні пункти пропуску, негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, проведеного протягом останніх 72 годин", - йдеться в повідомленні.

Людей, які не нададуть тест на коронавірус, не будуть пускати, зокрема, на рейси літаків. Вимога не діє для тих, хто хоче відвідати Туреччину для транзитної пересадки.