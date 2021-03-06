Туреччина продовжила вимогу про наявність тесту на COVID-19 для туристів
Всі хто, прибуває до Туреччини будь-яким видом транспорту, як і раніше мають надати негативний результат тесту на коронавірус. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.
Влада продовжила дію вимоги про наявність негативного ПЛР-тесту до 1️5 квітня.
"В рамках боротьби з пандемією до 15 квітня 2021 було продовжено практику вимоги пред'явлення усіма особами, які хочуть в'їхати на територію нашої країни через сухопутні, морські і повітряні пункти пропуску, негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, проведеного протягом останніх 72 годин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав першу щеплення від коронавірусу. Друге щеплення турецький лідер отримав 11 лютого.
Раніше повідомлялося, що в середині січня Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я.
При цьому, на початку лютого у Туреччині виявили перші випадки зараження південноафриканським і бразильським штамами коронавірусу.
Уряд Туреччини прийняв рішення пом'якшити карантинні обмеження, починаючи з березня. Однак ослаблення будуть не на всій території країни, а в регіонах.