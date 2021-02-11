ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ердоган отримав другу дозу вакцини від COVID-19

Новость на русском → Анкара, Четвер 11 лютого 2021 16:23
Ердоган отримав другу дозу вакцини від COVID-19 Фото: Реджеп Таїп Ердоган під час першого щеплення (t.me/RTErdogan)
Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав другу щеплення від коронавірусу. Таким чином, він повністю вакцинувався від COVID-19.

Про це Ердоган повідомив в Telegram.

"Здрастуйте, дорогі брати, мені ввели другу дозу вакцини від COVID-19. Ми націлені на те, щоб найближчим часом всі наші жителі зробили щеплення", - написав він.

Зазначимо, що турецького лідера вакцинували препаратом китайської компанії Sinovac.

Нагадаємо, 14 січня Реджеп Тайіп Ердоган отримав першу щеплення від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в середині січня Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я.

Крім того, на початку лютого в Туреччині виявили перші випадки зараження південноафриканським і бразильським штамами коронавірусу.

Додамо, що в перший день кампанії з вакцинації щеплення від коронавірусу отримали понад 100 тисяч жителів Туреччини. На першому етапі Туреччина вакцинує медпрацівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция Реджеп Тайіп Ердоган вакцинація
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень