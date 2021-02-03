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У Туреччині знайшли ще кілька мутацій коронавірусу

Анкара, Середа 03 лютого 2021 21:30
У Туреччині знайшли ще кілька мутацій коронавірусу
Фото: лабораторія (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Туреччині виявлені перші випадки зараження новими штамами коронавірусу. Так, в країні підтвердили захворювання південноафриканським і бразильським штамами COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа в Twitter.

"Виявлено два південноафриканських і один бразильський штам коронавірусу. У наші дні, коли з'являються нові мутації і знову росте кількість випадків захворювання, ми продовжимо нашу боротьбу, не відмовляючись від обмежувальних заходів", - написав він.

При цьому міністр додав, що в Туреччині виявлено 196 випадків "британського" штаму коронавірусу.

Зазначимо, новий штам коронавірусу був виявлений у Великобританії у вересні. Активно поширюватися він почав в кінці листопада - початку грудня. У зв'язку з цим багато країн почали закривати кордони з Великобританією. Що відомо про мутації коронавірусу і наскільки вона небезпечна - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше уряд Туреччини тимчасово заборонило в'їзд з Великобританії.

Крім того, 14 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав першу щеплення від коронавірусу.

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