Туреччина призупинить авіасполучення з низкою країн через нові штами коронавірусу

Влада Туреччини прийняла рішення призупинити пряме авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу. Припинити польоти планується з 1 липня поточного року до особливого розпорядження.

Про це повідомило Агентство Daily Sabah з посиланням на заяву МВС країни.

Зазначається, що з 1 липня поточного року до особливого розпорядження призупиняється пряме авіасполучення з наступними країнами:

Бангладеш;

Бразилія;

Непал;

Індій;

Шрі-Ланка;

ПАР (Південно-Африканською Республікою).

Крім того, прибувають до Туреччини з цих країн повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. При цьому вони будуть поміщені на 14 денний карантин.

У МВС зазначили, що це рішення було прийнято на тлі сплеску нових випадків COVID-19 в деяких країнах, викликаних новими штамами коронавірусу.