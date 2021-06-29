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Турция приостановит авиасообщение с рядом стран из-за новых штаммов коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Турции приняли решение приостановить прямое авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Прекратить полеты планируется с 1 июля текущего года до особого распоряжения.

Об этом сообщило агентство Daily Sabah со ссылкой на заявление МВД страны.

Отмечается, что с 1 июля текущего года до особого распоряжения приостанавливается прямое авиасообщение со следующими странами:

  • Бангладеш;
  • Бразилия;
  • Непал;
  • Индия;
  • Шри-Ланка;
  • ЮАР (Южно-Африканской Республикой).

Кроме того, прибывающие в Турцию из этих стран должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. При этом они будут помещены на 14 дневный карантин.

В МВД отметили, что это решение было принято на фоне всплеска новых случаев COVID-19 в некоторых странах, вызванных новыми штаммами коронавируса.

Напомним, Россия с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

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ТурцияавиасообщениеКарантинКоронавирус