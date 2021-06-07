Україна відкриє пряме авіасполучення з Саудівською Аравією: дата першого рейсу

Перший авіарейс з України до Саудівської Аравії відбудеться вже цієї п’ятниці, 11 червня. Переліт Київ-Ер-Ріяд здійснить лоукостер з Близького Сходу - компанія Flynas.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Відомо, що перший зворотний рейс Ер-Ріяд-Київ відбудеться у неділю, 13 червня.

За інформацією відомства, авіаперевізник здійснюватиме прямі перельоти на регулярній основі. Так, з 18 червня сполучення між містами почнуть відбуватися щоденно в обидні сторони.

"Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією. Для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубай", - зазначають у міністерстві.