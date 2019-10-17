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Трамп заявив, що курди небезпечніші за ІДІЛ

Новини » Політика    17.10.2019 - 04:27
Трамп заявив, що курди небезпечніші за ІДІЛ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Раніше США підтримували курдів у боротьбі з "Ісламською державою"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Курдська робоча партія (КРП) є більшою загрозою, ніж терористичне угруповання "Ісламська держава" в Сирії. Про це Трамп сказав, виступаючи в Білому домі на спільній прес-конференції з президентом Італії Серджо Маттареллою, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"КРП, яка є частиною курдського руху, як ви знаєте, ймовірно, гірша стосовно терору і багато в чому - більша терористична загроза, ніж ІДІЛ", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що навіть терористи з ІДІЛ "поважають" представників КРП, оскільки ті так само "жорстокі" або навіть ще жорсткіші", ніж бойовики ІДІЛ.

Зазначимо, Курдська робоча партія вважається терористичною організацією, зокрема, і в Німеччині.

Після того, як турецька армія 9 жовтня почала військову операцію "Джерело миру" в Сирії проти сил самооборони сирійських курдів, США відмовилися надавати курдам військову допомогу, незважаючи на те, що раніше підтримували курдів у боротьбі з "Ісламською державою".

Нагадаємо, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів більшістю голосів схвалила резолюцію, в якій засудила виведення американських військових з півночі Сирии.

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Новини України Дональд ТрампкурдыСирія
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