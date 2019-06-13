Туреччина придбала у Росії установки С-400

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Доставка планує в наступному місяці

Туреччина вже придбала російські зенітні ракетні комплекси С-400 і сподівається, що вони будуть доставлені в липні. Турецький президент Тайіп Ердоган повідомив про це в середу, пише "Голос Америки".

Ця новина може сильно зіпсувати відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом кількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що купівля С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.

"Туреччина вже придбала оборонні системи С-400. Угода відбулася. Сподіваюся, що ці системи будуть доставлені в нашу країну в наступному місяці", – заявив Ердоган сьогодні.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація почне постачання зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину через два місяці.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттин Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 в Росії.