У Росії назвали терміни поставок С-400 в Туреччину

Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Поставки російських ракетних комплексів почнуться через 2 місяці

Російська Федерація почне поставки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину через два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як розповів глава російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, Туреччина почне отримувати С-400 вже через два місяці.

"Все гаразд, думаю, місяці через два ми почнемо поставки. Уже авансові платежі зроблені, оформлений кредит. Кредитні гроші витрачені, техніка виготовлена. Плюс ми вже навчання завершили", - розказав він.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США Еллен Лорд заявила, що Вашингтон дав Туреччині час до 31 липня, щоб відмовитися від російських ЗРК С-400. Також США пригрозили вислати турецьких пілотів, які навчаються в країні, і усунути турецькі компанії від участі у виробництві винищувачів F-35.

Як писало РБК-Україна, у травні голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії.

Раніше віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.