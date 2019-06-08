ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії назвали терміни поставок С-400 в Туреччину

Новини » Політика    08.06.2019 - 09:26
У Росії назвали терміни поставок С-400 в Туреччину
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Поставки російських ракетних комплексів почнуться через 2 місяці

Російська Федерація почне поставки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину через два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як розповів глава російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, Туреччина почне отримувати С-400 вже через два місяці.

"Все гаразд, думаю, місяці через два ми почнемо поставки. Уже авансові платежі зроблені, оформлений кредит. Кредитні гроші витрачені, техніка виготовлена. Плюс ми вже навчання завершили", - розказав він.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США Еллен Лорд заявила, що Вашингтон дав Туреччині час до 31 липня, щоб відмовитися від російських ЗРК С-400. Також США пригрозили вислати турецьких пілотів, які навчаються в країні, і усунути турецькі компанії від участі у виробництві винищувачів F-35.

Як писало РБК-Україна, у травні голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії.

Раніше віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.

Трамп назвав причину погіршення відносин США і Росії Зеленський заявив про втрату Росією контролю над найманцями
Новини України ЗРКРосійська ФедераціяТурцияпоставки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся