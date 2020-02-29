Туреччина пригрозила Сирії силою через ситуацію в Ідлібі

Постійний представник Туреччини в ООН Ферідун Сінірліоглу пригрозив режиму сирійського президента Башара Асада застосуванням сили через загострення ситуації в провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами турецького постпреда, Анкара не бажає війни із Сирією, однак готова без вагань завдати потужну відповідь на будь-яку провокацію режиму Асада.

"Туреччина не хоче війни, але в разі загрози своїй безпеці без вагань застосує силу", - наголосив Сінірліоглу під час засідання Радбезу ООН.

Нагадаємо, раніше постійний представник США в ООН Келлі Крафт зажадала від Російської Федерації негайного припинення військової операції в Сирії. Крафт закликала російську авіацію припинити бойові вильоти, а режим Асада повернутися на попередні позиції.

Як писало РБК-Україна, 27 лютого сили режиму Асада, союзником яких є Росія, завдали авіаудар по колоні армії Туреччини. В результаті удару загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

Крім того, у Туреччині заявили, що під час ударів по декількох районах Сирії у відповідь на загострення в Ідлібі загинули 56 військовослужбовців режиму Асада. Удари були завдані по вантажівках з боєприпасами, хімічному підприємству на околицях Алеппо, а також по місцях скупчення сирійських солдатів.