ВМС Туреччини попереджають про міни в Чорному морі через війну в Україні
Військовому-морські сили Туреччини випустили повідомлення про мінну небезпеку в західній частині Чорного моря. Кораблі в цьому районі повинні проявляти обережність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.
Повідомляється, що командування ВМС Туреччини опублікувало повідомлення NAVTEX зі словами "Міни можуть бути небезпечні, будьте обережні".
Також повідомляється, що сотні встановлених в районі Одеської затоки мін відірвалися і дрейфують за течією в напрямку Босфору.
Нагадаємо, раніше глава "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.
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