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ВМС Туреччини попереджають про міни в Чорному морі через війну в Україні

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Анкара, Вівторок 22 березня 2022 09:46
ВМС Туреччини попереджають про міни в Чорному морі через війну в Україні Фото: Туреччина попередила про загрозу підривів на мінах у Чорному морі (twitter com medyaelicom)
Автор: Сергей Новиков

Військовому-морські сили Туреччини випустили повідомлення про мінну небезпеку в західній частині Чорного моря. Кораблі в цьому районі повинні проявляти обережність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

Повідомляється, що командування ВМС Туреччини опублікувало повідомлення NAVTEX зі словами "Міни можуть бути небезпечні, будьте обережні".

Також повідомляється, що сотні встановлених в районі Одеської затоки мін відірвалися і дрейфують за течією в напрямку Босфору.

Нагадаємо, раніше глава "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.

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