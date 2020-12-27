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Туреччина отримає китайську вакцину пізніше через зараження на митниці в Пекіні

Туреччина, Неділя 27 грудня 2020 21:30
Туреччина отримає китайську вакцину пізніше через зараження на митниці в Пекіні
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Туреччина отримає партію китайської вакцини від коронавіруса розробки Sinovac з затримкою в кілька днів. Все через спалах коронавірусу в Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коча розповів, що затримка поставки в 1-2 дні пов'язана з випадком зараження коронавірусом на митниці в столиці Китаю.

Туреччина до кінця року отримає 3 мільйони доз вакцини Sinovac, яка спочатку повинна була бути доставлена 28 грудня. Турецьке уряд погодив поставку 50 мільйонів доз цього препарату.

На цьому тижні Туреччина домовилася про купівлю вакцини розробки Pfizer. До кінця березня країна отримає 4,5 мільйона доз. Також країна має право закупити ще 30 мільйонів доз на тих же умовах.

Раніше повідомлялося, що Туреччина буде вимагати наявність негативного тесту на коронавірус у всіх пасажирів авіарейсів. Норма набере чинності з 28 грудня.

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