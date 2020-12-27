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Турция получит китайскую вакцину позже из-за заражения на таможне в Пекине

Турция, Воскресенье 27 декабря 2020 21:30
Турция получит китайскую вакцину позже из-за заражения на таможне в Пекине
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Турция получит партию китайской вакцины от коронавируса разработки Sinovac с задержкой в пару дней. Все из-за вспышки коронавируса в Пекине.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Фахреттин Коча рассказал, что задержка поставки в 1-2 дня связана со случаем заражения коронавирусом на таможне в столице Китая.

Турция до конца года получит 3 миллиона доз вакцины Sinovac, которая изначально должна была быть доставлена 28 декабря. Турецкое правительство согласовало поставку 50 миллионов доз этого препарата.

На этой неделе Турция также договорилась о покупке вакцины разработки Pfizer. К концу марта страна получит 4,5 миллиона доз. Также страна имеет право закупить еще 30 миллионов доз на тех же условиях.

Ранее сообщалось, что Турция будет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.

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